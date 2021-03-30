Стрелка из Мытищ штурмуют силовики

Силовики взяли штурмом дом в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, в котором забаррикадировался стрелок, передает телеканал "360". По обновленным данным, информация о задержании злоумышленника оказалось преждевременной. Столкновение продолжается. По предварительной информации, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
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