В Мытищах мужчина стреляет по прохожим

В одном из коттеджей поселка "Новые Вешки" в подмосковных Мытищах забаррикадировался мужчина. Он открыл огонь по прохожим. На место прибыли сотрудники экстренных служб – стрелок обстрелял и их. Подробности ЧП устанавливаются.
В одном из коттеджей поселка "Новые Вешки" в подмосковных Мытищах забаррикадировался мужчина. Он открыл огонь по прохожим. На место прибыли сотрудники экстренных служб – стрелок обстрелял и их. Подробности ЧП устанавливаются.
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