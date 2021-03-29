Эксперты оценили муниципальные выборы в четырех регионах

Муниципальные выборы в Якутии, Удмуртии, Амурской и Курганской областях отметились жесткой политической конкуренцией. С оценкой хода голосования выступили эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

На выборах мэра Якутска победил кандидат от "Единой России Евгений Григорьев. Он опередил ближайшего конкурента от "Справедливой России" на три тысячи голосов.

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Выборы в Якутии были конкурентными, а результаты показали, что эсеры сохраняют электоральные перспективы, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

С такой оценкой согласен директор по политическому анализу «Инсомар», социолог, политический консультант Виктор Потуремский.

«Прогнозы на то, что ресурсы «Справедливой России» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» вырастут, – оправдались", – сказал он.

Эксперты отметили работу наблюдателей от "Справедливой России". Партийцы прошли семинар по обучению независимых наблюдателей Ассоциации НОМ и Общественной палаты. Эсеры на выборах в Якутске опробовали "Справедливый наблюдатель" – свое новое приложение.

Директор ассоциации НОМ, член ОП Алена Булгакова отметила высокий уровень подготовки общественных наблюдателей. По ее словам, были задействованы все ресурсы: эксперты, мобильные группы, общественный штаб, информационный центр, технические инструменты.

Булгакова уточнила, что через портал nom24.ru поступило 11 сообщений с избирательных участков. По двум инициированы обращения в вышестоящий избирком. Одно обращение касалось незаконной агитации на автомобилях, другое – некорректной работы члена участковой избирательной комиссии со списками избирателей.

«По нашей инициативе члена УИК отстранили от работы со списками избирателей. Эта ситуация наглядно отражает оздоровление среды и саморегулирование самой системы избирательных комиссий», – сказала Булгакова.

Без серьезных нарушений выборы прошли и в Удмуртии, отметили эксперты. Председатель ассоциации НОМ Александр Брод объяснил невысокую явку ориентацией избирателя на предстоящие федеральные выборы.

«Наблюдатели от партий и общественники пристально следили за прошедшими выборами, и даже самые рьяные критики вынуждены были признать отсутствие грубых нарушений», – подчеркнул он.

Общественные наблюдатели присутствовали на всех участках. Они были максимально заинтересованы в обеспечении прозрачности и открытости выборов, отметил исполняющий обязанности директора Ижевского филиала РАНХИГС Максим Тенсин.