Эксперты оценили муниципальные выборы в четырех регионах

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Понедельник
29 марта
Лента новостей
19:21
В России предложили выплачивать пособия семьям без детей
19:04
"Я хочу перемен!": Тодоренко прокомментировала слухи о расставании с Топаловым
18:52
История повторяется? Сестре поверженной раком Фриске поставили диагноз
18:37
Очнулся – гипс: Стриженова рухнула на пол прямо во время съемок
18:19
Умерла бессменная главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Адросенко
18:16
На Тихановскую завели уголовное дело о подготовке теракта – подробности
17:59
Яковлев возвращается: обнародована дата премьеры сериала "Милиционер с Рублевки"
17:58
Российскую чемпионку по фигурному катанию сразило страшное заболевание
17:54
Собчак напророчила смерть детищу Маслякова
17:29
Получивший подарок с того света сын Круга отмотал время назад
17:12
Известный режиссер отбивается от обвинений в педофилии из-за экс-жены и приемной дочери
17:12
Профессор Черняховский назвал украинский режим "паскудным": Дальше падать уже некуда
17:04
“Страшно за девчонку”: Шурыгина попала в реабилитационную клинику
17:02
Песков рассказал о праздничных шутках Путина
16:59
Рак никого не щадит: что стало с тяжелобольной красавицей из "Экипажа"
16:55
Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде
16:37
"Она соскучилась": Орнелла Мути переезжает к Никасу Сафронову в центр Москвы
16:32
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
16:25
Измена, череда смертей и жуткие последствия химиотерапии: непростая история победившей рак звезды "Следа"
16:19
“Пора остановиться”: Панин проболтался о внебрачном ребенке
16:16
Снигирь стала свидетельницей убийства после разборок
16:15
"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
16:15
14-летняя дочь Началовой стала копией покойной матери: И голос, и внешне
16:11
Стало известно об уходе звезды "Кривого зеркала"
15:47
"Дети в непонятках": сын Фриске оказался не рад родному брату
15:41
Экс-премьер Украины обратился к избирателям Зеленского: Пошевелите мозгами
15:32
"Какой срам": 57-летняя звезда "Великолепного века" прикрыта тело перьями после интимного признания
15:29
"Фу, стала как все": расфуфыренную Костенко крепко приложили
15:14
Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже
15:11
В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в этом году
15:08
Муж Черно из “Дома-2” набирает вес буквально на глазах
14:55
Молодая жена доставила удовольствие 60-летнему Цекало на глазах у публики
14:29
"Считать до трех не будем": Лукашенко решил жестко разобраться с вооруженной оппозицией
14:27
"Понесло старушку": выпятившая голую грудь Мадонна вызвала оторопь
14:24
"Галлюцинация умирающего мозга": неясный финал 2 сезона сериала "Метод" взорвал Сеть
14:21
"Свалился замертво": Садальский оказался на грани
14:21
"Не могу вынести!": Чехова открестилась от походов в школу к сыну
14:11
В Тюмени ребенок лишился фаланги пальца из-за невнимательности взрослых
14:10
"Раньше это считалось неприличным!": Виторган вызвал недоумение позой с любовницей
14:04
Голой не останется: готовящуюся к “Евровидению” Манижу решили одеть всей страной
14:02
Гороскоп на апрель 2021 года
13:39
"Правда под запретом": Карина Мишулина публикует разоблачительные документы об отце и "брате"
13:34
Песков назвал сроки переговоров Путина с Зеленским
13:31
"Сидел на унитазе": Крид оправдался за крики поклонницы об изнасиловании
13:27
Киркоров взорвался из-за упоминания Пугачевой
13:18
Труп больше месяца лежал в квартире: семья и друзья только узнали о смерти звезды "Глухаря"
13:07
Молодой фаворитке Тимати запретили материться при детях
12:49
Публично опозорившаяся Решетова взвыла из-за травли
12:48
“Это большое счастье”: Варнава показала фото со своей малышкой
12:44
Черного от горя Инина держали под руки у гроба жены
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
Лазарев сцепился с обругавшей Крутого Собчак
Источник в госструктурах Белоруссии передал Тихановской данные о преступлениях властей
Регионы
Эксперты оценили муниципальные выборы в четырех регионах

Эксперты оценили муниципальные выборы в четырех регионах

Муниципальные выборы в Якутии, Удмуртии, Амурской и Курганской областях отметились жесткой политической конкуренцией. С оценкой хода голосования выступили эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг".
прочитано 126 раз

На выборах мэра Якутска победил кандидат от "Единой России Евгений Григорьев. Он опередил ближайшего конкурента от "Справедливой России" на три тысячи голосов.

ПО ТЕМЕ

Программа подготовки наблюдателей для выборов охватила 55 регионов

Выборы в Якутии были конкурентными, а результаты показали, что эсеры сохраняют электоральные перспективы, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

С такой оценкой согласен директор по политическому анализу «Инсомар», социолог, политический консультант Виктор Потуремский.

«Прогнозы на то, что ресурсы «Справедливой России» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» вырастут, – оправдались", – сказал он.

Эксперты отметили работу наблюдателей от "Справедливой России". Партийцы прошли семинар по обучению независимых наблюдателей Ассоциации НОМ и Общественной палаты. Эсеры на выборах в Якутске опробовали "Справедливый наблюдатель" – свое новое приложение.

Директор ассоциации НОМ, член ОП Алена Булгакова отметила высокий уровень подготовки общественных наблюдателей. По ее словам, были задействованы все ресурсы: эксперты, мобильные группы, общественный штаб, информационный центр, технические инструменты.

Булгакова уточнила, что через портал nom24.ru поступило 11 сообщений с избирательных участков. По двум инициированы обращения в вышестоящий избирком. Одно обращение касалось незаконной агитации на автомобилях, другое – некорректной работы члена участковой избирательной комиссии со списками избирателей.

«По нашей инициативе члена УИК отстранили от работы со списками избирателей. Эта ситуация наглядно отражает оздоровление среды и саморегулирование самой системы избирательных комиссий», – сказала Булгакова.

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Без серьезных нарушений выборы прошли и в Удмуртии, отметили эксперты. Председатель ассоциации НОМ Александр Брод объяснил невысокую явку ориентацией избирателя на предстоящие федеральные выборы.

«Наблюдатели от партий и общественники пристально следили за прошедшими выборами, и даже самые рьяные критики вынуждены были признать отсутствие грубых нарушений», – подчеркнул он.

Общественные наблюдатели присутствовали на всех участках. Они были максимально заинтересованы в обеспечении прозрачности и открытости выборов, отметил исполняющий обязанности директора Ижевского филиала РАНХИГС Максим Тенсин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Автор: 29 марта 2021, 18:54 Источник: Независимый общественный мониторинг ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Собчак напророчила смерть детищу Маслякова

Телеведущая резко высказалась
Шоу-бизнес

Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже

Актер сделал заявление
Шоу-бизнес

"Она соскучилась": Орнелла Мути переезжает к Никасу Сафронову в центр Москвы

Актриса мчит к своему другу
Шоу-бизнес

Стало известно об уходе звезды "Кривого зеркала"

Комик сделал свой выбор

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+