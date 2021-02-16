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В Коломне из колена ребенка достали кусок металла

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В Коломенской больнице из колена девятилетнего мальчика врачи достали металлический фрагмент размером 0,5 на 0,3 сантиметра, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что из-за него рана на ноге ребенка долгое время не могла зажить. Сам он рассказал, что пострадал при катании на горке еще пять дней назад. Своевременное вмешательство врачей помогло избежать страшных последствий.

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Автор: 16 февраля 2021, 18:01 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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