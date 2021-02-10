Жителю Дагестана подсунули игрушечные куклы вместо новорожденных детей

В Дагестане произошел вопиющий случай. Местному жителю сообщили, что его новорожденные дети скончались, но дальше случилось странное.
Когда гражданин собирался хоронить их, то обнаружил, что в погребальном покрывале завернуты игрушечные куклы. Россиянин не теряет надежду, что его дети могут быть живы, а самого мужчину, вероятно, попросту обманули. Сейчас делом занимается полиция.
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