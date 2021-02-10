Под Петербургом задержали подозреваемого в убийстве собутыльницы мужчину

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали гражданина, который проходит фигурантом по делу об убийстве и расчленении. В скором времени подсудимому будет предъявлено обвинение.
По версии следствия, злоумышленник расправился со своей собутыльницей в частном доме. После этого он расчленил труп и расфасовал по пакетам, передает "Общественная служба новостей".
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