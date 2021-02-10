В Кемерове пьяный мужчина устроил дебош в ресторане

В Кемерове мужчина повредил имущество, принадлежащее местному заведению. Уточняется, что гражданин разозлился на работников ресторана после того, как его выгнали, и сломал шлагбаум.
По данным сайта VSE42.RU, злоумышленника удалось задержать. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
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