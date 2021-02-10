В Горно-Алтайске более ста человек эвакуированы из загоревшейся школы

В Горно-Алтайске крупный пожар мог обернуться трагедией. По данным СМИ, в городе загорелось здание школы.
Всем находившимся там людям удалось самостоятельно покинуть постройку. Пламя полностью уничтожила историческое здание, передает Пятый канал. На месте работают экстренные службы.
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