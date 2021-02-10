Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Среда
10 февраля
Лента новостей
16:18
Лановой ухаживал и звал замуж: подробности личной жизни советской актрисы Зинаиды Кириенко
16:15
"Кровь вскипела": вдова Михаила Круга похвасталась пышными формами
16:07
Подкупленные свидетели и лицемерие: суд за наследство актера Борецкого превратился в фарс
16:07
В Горно-Алтайске более ста человек эвакуированы из загоревшейся школы
15:56
"Нажраться никак не могут": Солнцев приложил паразитирующую на расставании врушку Бузову
15:49
"Суровая реальность": Песков о добавленной смертности от коронавируса
15:37
В Серпухове из коттеджа вынесли драгоценностей на четверть миллиона
15:37
Стало известно о махинациях известного артиста с бумагами Бориса Грачевского
15:32
Адвокат Трампа: Импичмент приведет к разрыву США на части
15:24
"О Боже": появилась информация о смерти Хилькевич
15:06
Дженнифер Лопес лишилась волос
14:51
Основатель Instime Вадим Машуров поделился историей своего успеха и мечтой изменить мир
14:45
Жителей Подмосковье призвали отказаться от дальних поездок из-за рекордного снегопада
14:42
Сбросившего 112 килограммов Фадеева заподозрили во лжи: Сто процентов не сам
14:42
Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о "Джентльменах удачи"
14:36
Расколбас на несколько миллионов: подробности роскошной свадьбы известного телеведущего
14:34
"Почему меня приобщили к делу?": Костенко взвыла из-за травли
14:32
"Менопауза по мозгам": танцующая в трусах из салфеток Бледанс показала голую грудь
14:29
В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима
14:15
Белорусские чиновники служат Лукашенко из-за страха – эксперт Марголин
14:12
Что и требовалось доказать: Манукяна и Бузову уличили в совместном проживании
14:10
В Новой Москве за три года построят около 100 школ и детсадов
13:59
"Я разрешал жене убивать": Мамонов раскрыл страшные семейные тайны
13:49
"Он предчувствовал": вскрылись сенсационные данные о смерти Грачевского
13:44
Ефремова заподозрили в соучастии в новом преступлении
13:25
Корчилась от наслаждения и боли: Равшану Куркову помяли на заднем сиденье машины
13:09
"Нелепо выглядит": Бузову и Рудковскую приложили за несуразные телодвижения
13:07
Стала продавать себя: скандалист Солнцев довел жену-пенсионерку
12:52
"Ребенок не должен бояться": опешившая Муцениеце выступила против методов воспитания Прилучного
12:42
Стало известно о планах Трампа после импичмента: Будет мстить
12:42
Суд отправил Земфиру на принудительное лечение после убийства ребенка
12:39
"Дабы не доводить до войны": Деревянко о новой пассии и разрыве с женой
12:38
Причины набора веса: Заворотнюк после новостей о раке впервые рассказала об изменениях в мозге
12:32
Вертинская озвучила причины развода с Михалковым
12:09
Эстонский политик назвал русскоязычное население страны "человеческим мусором"
12:02
Известный певец о тяжелом положении лишившихся дохода звезд
11:46
С головы до пяточек: звезда "САШИТАНИ" показала двухмесячного сына
11:36
Обиженная Маркл планирует нанести сокрушительный удар по королевской семье
11:34
Житель Ижевска зарезал соседку и сжег ее квартиру из-за замечания о курении
11:23
Раздевшуюся Собчак перепутали с Волочковой
11:16
Россиянка выжила после 10 часов под свалившимся с крыши снегом
11:09
"Бессмысленно": Мороз вспомнила о жестком заявлении Богомолова перед свадьбой
11:01
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона
10:59
Сделала операцию? Пропавшая жена Малахова изменилась до неузнаваемости
10:35
Сугробы до полуметра: москвичам пообещали рекордный снегопад
10:33
Лжесвидетель сделал громкое заявление о деле Ефремова
10:33
KIA Sportage: правильное позиционирование
10:23
В ВОЗ призвали не радоваться снижению новых случаев COVID-19
10:22
"Не мой контингент": Охлобыстин влепил смачную оплеуху Бузовой
10:21
"С ужасом думаю, что это навсегда": страшные изменения в организме инфицированной вдовы Этуша
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Евросоюзе не ведется работа по четвертой фазе санкций против Лукашенко – эксперт Халезин
В Кремле отреагировали на сообщения о предстоящих протестах: В кошки-мышки играть не будем
Советник Тихановской раскрыл план по свержению Лукашенко: Нет смысла бить повсюду
"С нее надо три шкуры содрать": вернувшейся в Россию Максаковой дали под дых
"Мы не согласны": семья Баталова отказалась от присвоенного Дрожжиной и Цивиным имущества
Киев – Москва – Нью-Йорк: Максакова после разборок на Первом канале грезит Америкой
Регионы

В Горно-Алтайске более ста человек эвакуированы из загоревшейся школы

прочитано 89 раз

В Горно-Алтайске крупный пожар мог обернуться трагедией. По данным СМИ, в городе загорелось здание школы.

Всем находившимся там людям удалось самостоятельно покинуть постройку. Пламя полностью уничтожила историческое здание, передает Пятый канал. На месте работают экстренные службы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 10 февраля 2021, 16:07 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Белорусские чиновники служат Лукашенко из-за страха – эксперт Марголин
Стало известно о планах Трампа после импичмента: Будет мстить
Тихановская представила белорусам план победы над Лукашенко: Коллективно давить
У Зеленского нашли диктаторские амбиции: Ведет Украину к национальной катастрофе

Шоу-бизнес

Подкупленные свидетели и лицемерие: суд за наследство актера Борецкого превратился в фарс
"Нажраться никак не могут": Солнцев приложил паразитирующую на расставании врушку Бузову
"О Боже": появилась информация о смерти Хилькевич
Дженнифер Лопес лишилась волос

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

"Собачье сердце" вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Шоу-бизнес

Корчилась от наслаждения и боли: Равшану Куркову помяли на заднем сиденье машины

Актриса корчилась и хихикала
Шоу-бизнес

Причины набора веса: Заворотнюк после новостей о раке впервые рассказала об изменениях в мозге

Что происходит с организмом
Общество

Суд отправил Земфиру на принудительное лечение после убийства ребенка

В деле поставили точку

Шоу-бизнес

Сделала операцию? Пропавшая жена Малахова изменилась до неузнаваемости

Она вышла в свет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Плакала два раза": одержавшая победу Загитова довела Медведеву до слез
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+