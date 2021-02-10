В Серпухове из коттеджа вынесли драгоценностей на четверть миллиона

Жительница подмосковного Серпухова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. Выяснилось, что из коттеджа женщины были похищены шуба, а также драгоценности.
Сумма ущерба составила более четверти миллиона рублей, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося завели дело о краже. Злоумышленник уже задержан.
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