В Забайкалье при пожаре погиб ребенок

В городе Балей в центральной части Забайкальского края произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили частный дом, передает сайт VSE42.RU. В одной из комнат они обнаружили тело трехлетней девочки. Тело ребенка отправлено на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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