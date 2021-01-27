Под Москвой у любовной пары нашли 47 свертков с наркотиками

Во время патрулирования лесополосы в подмосковном Серпухове сотрудники полиции заметили странную картину. Мужчина и женщина – позже выяснилось, что это были 47-летний ранее судимый житель Пермского края и его 43-летняя возлюбленная – бросали какие-то небольшие предметы на землю, после его фотографировали полученный результат.
Во время осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47 свертков с наркотиками, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сама пара показала тайник, где хранились еще семь пакетов с запрещенными веществами. Мужчина и женщина заключены под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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