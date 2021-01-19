Похитившим младенца в Подольске жителям Пензенской области предъявили обвинение

Троим жителям Пензенской области предъявили обвинение по уголовному делу. Двух женщин обвиняют в том, что они которые похитили ребенка в подмосковном Подольске.
Кроме того, фигурантом по делу проходит их предполагаемый сообщник. Что касается похищенного ребенка, то сейчас его жизни ничего не угрожает, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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