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"Лидер России" Евгений Григорьев возглавил мэрию Якутска

Евгений Григорьев. Фото: лидерыроссии.рф
Победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности главы Якутска. В числе его приоритетов – строительство жилья.
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Евгений Григорьев родился в октябре 1985 года в якутском селе Диринг. Он окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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Григорьев работал гендиректором ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" Якутска, занимался поддержкой общественных инициатив. В 2019 году получил должность замглавы Якутска по развитию территорий, также курировал вопросы дорог, строительства и переселения из ветхого жилья.

14 января Григорьев назначен временно исполняющим обязанности главы Якутии. Одной из приоритетных задач для него станет строительство жилья. В наступившем году в городе планируется ввести около 240 тысяч квадратных метров, из них 85 тысяч – индивидуальное жилье.

Планы у нового главы масштабные. Он напомнил, что к 100-летию республики нужно преобразить городской центр и привести в порядок окраины. Также Григорьев намерен поддерживать темпы ввода в эксплуатацию социальных объектов. Кроме того, к 2022 году должна преобразиться и территория "Парка Победы", где появится площадь и пространства для занятий спортом.

"Основной наш приоритет на 2021 год – это планы "Трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске", объявленного Сарданой Авксентьевой. В рамках программы в течение всего года мы планируется проводить благоустройство дворовых территорий столицы на основе единого архитектурного-художественного дизайна с обустройством спортивных, игровых объектов благоустройства, фасадными работами, наружным освещением, парковками", – рассказал Григорьев.

Новый и.о. главы Якутска победил на конкурсе "Лидеры России" со второй попытки. По его признанию, два года участия в проекте дали ему новые знания и навыки.

Ппобеда в конкурсе дало ему понимание, что он обладает необходимыми управленцу качествами. "То, что это понимание подтвердилось мнением независимых экспертов проекта "Лидеры России" многое для меня значит. Во-вторых, я познакомился с замечательными и очень интересными людьми, организаторами и наставникам, участниками и победителями конкурса, с которыми мы и сегодня поддерживаем общение и связь", – рассказал победитель.

Григорьев стал четвертым "Лидером России", занявшим пост главы города. Ранее мэрами стали Тимур Закирзянов (город Урая, ХМАО), Юрий Шалабаев (Нижний Новгород), Ильмир Газизов (город Учалы, Башкирия).

Конкурс "Лидеры России" – реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". За три сезона высокие должности получили более 230 участников.

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Автор: 15 января 2021, 17:26

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