В Одинцово вооруженные бандиты ограбили мужчину

В Одинцово было совершено тяжкое преступление. Уточняется, что вооруженная банда злоумышленников ворвалась в частный дом и похитила 400 тысяч рублей.
Злоумышленников уже вычислили. Они задержаны полицией, пишет РИА ФАН.
В Одинцово было совершено тяжкое преступление. Уточняется, что вооруженная банда злоумышленников ворвалась в частный дом и похитила 400 тысяч рублей.
Злоумышленников уже вычислили. Они задержаны полицией, пишет РИА ФАН.
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