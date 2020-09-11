В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей

В Истре ограбили предпринимателя. Злоумышленники похитили из жилища бизнесмена три миллиона рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие затрудняет тот факт, что в доме не был камер видеонаблюдения, пишет телеканал "360".
В Истре ограбили предпринимателя. Злоумышленники похитили из жилища бизнесмена три миллиона рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие затрудняет тот факт, что в доме не был камер видеонаблюдения, пишет телеканал "360".
Появилась сенсационная информация
Актер пришел на передачу к Корчевникову
Звезда нарвалась на жесткую критику
Артистка не похожа на себя
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Вы когда нибудь уводили мужика?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Приключение Буратино "помните фильм?
Говядина или курица?