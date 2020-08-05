Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Среда
5 августа
Лента новостей
20:10
Мясников о новых вспышках коронавируса: Не вижу поводов для паники
19:41
Под Москвой приемный отец утонувшего мальчика умер от переживаний
19:33
Муцениеце рассказала о новом этапе в жизни семилетнего сына
19:30
Пашаев объяснил запрещенное использование Ефремовым смартфона
19:27
В Москве задержали проректора МГУ
19:07
В поздравлениях Меган Маркл с днем рождения нашли тайный смысл
18:59
В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин
18:46
СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей
18:34
Последствия взрыва в Бейруте разглядели из космоса
18:21
Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева
18:12
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
18:09
Соловьев возмутился пересмотром дела Кокорина и Мамаева
18:07
Познер считает заявление Ефремова о проблемах с памятью уловкой
17:55
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
17:42
Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить
17:40
Расставшегося с женой Харламова заподозрили в желании сменить пол
17:33
Бывшая жена Грачевского перенесла очередную пластическую операцию
17:30
Заболевший после "коронавирусной" вечеринки Ярушин из "Универа" раскрыл диагноз
17:09
80-летний Эммануил Виторган стал неузнаваемым: Усы и безликая серая кофта
16:52
Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем
16:48
В машине Ефремова обнаружили следы гашиша
16:46
Певец Рома Жуков сообщил о ребенке после свадьбы
16:32
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
16:24
Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной
16:21
Как у Фриске и Заворотнюк: жена Малинина рассказала о раке после ЭКО
16:16
Возмужавшего Леху из сериала "Сваты" сложно узнать
16:13
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
16:06
Ребенок Рудковской стал значительно выше за лето: Вырос на пять сантиметров!
16:05
Сын отказался от денег Валерии и Иосифа Пригожина
15:53
На онкобольного Тинькова обрушилось несчастье
15:45
37-летняя Наталья Рудова назвала обычных мужчин недостойными внимания: Каждой твари по паре!
15:39
Добровинский хрюкнул в ответ Ефремову (видео)
15:33
В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла
15:29
Полина Гагарина впервые рассказала о разводе
15:20
"Паша до сих пор говорит, что любит меня": неожиданные откровения разведенной Муцениеце
15:09
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
14:51
Ирина Горбачева рассказала о создании сериала "Чики": Было противно, когда продюсеры предлагали своих протеже
14:49
Асмус иронично возразила хейтерам после слухов о романе с Чадовым
14:47
Неграмотная Виктория Боня крупно опозорилась
14:46
Житель Талдома до смерти избил сына за плохое поведение
14:40
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
14:38
В Хабаровском крае из-за обрушения моста двое военных получили травмы
14:32
"Ой, дурак!": озвучены слова пьяного Ефремова сразу после ДТП
14:28
В Петербурге найден мертвым блогер из Таджикистана
14:15
Актриса Мария Горбань о романе с мужем Наташи Королевой и отношениях с Дмитрием Нагиевым
14:11
В Солнечногорске полицейский получил тяжелые ранения при обыске у подозреваемого
14:10
"Сына решили назвать Егором": Меньшова поведала об ожидающей рождения мальчика Алентовой
14:09
Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
14:08
Дочь Заворотнюк подозревает у себя опасный вирус
14:05
Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на слова о "трех несчастных девчонках"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами
Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии
Регионы

Под Москвой приемный отец утонувшего мальчика умер от переживаний

прочитано 275 раз

Вся страна с замиранием сердца следила за поисковой операцией в окрестностях села Осташово в Волоколамском районе Московской области. Там без вести пропал десятилетний мальчик страдающий атипичным аутизмом. К сожалению, его нашли мертвым.

Его приемный отец, 53-летний бывший полицейский, был измотан двумя днями поисковой операции и, получив трагические новости, отправился спать. Утром жена не смогла его разбудить. Прибывшие на место врачи констатировали смерть от инфаркта, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Близкие семьи думают, что мужчина сильно переживал и возлагал ответственность за произошедшее с пасынком на себя. В день его исчезновения он забыл закрыть на замок входную дверь, что и позволило ребенку убежать гулять в одиночестве.

Автор: 5 августа 2020, 19:41 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на слова о "трех несчастных девчонках"
Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы
Вассерман о послании Лукашенко к народу: Считает себя умным, а всех остальных дураками

Шоу-бизнес

В машине Ефремова обнаружили следы гашиша
Певец Рома Жуков сообщил о ребенке после свадьбы
Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной
Как у Фриске и Заворотнюк: жена Малинина рассказала о раке после ЭКО

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева

Кадр сделан в 1995 году
Шоу-бизнес

Бывшая жена Грачевского перенесла очередную пластическую операцию

Вмешательство хирурга было необходимо

Шоу-бизнес

Расставшегося с женой Харламова заподозрили в желании сменить пол

Артист появился в платье
Сериалы

80-летний Эммануил Виторган стал неузнаваемым: Усы и безликая серая кофта

Артист изменился внешне

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной
Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела
Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+