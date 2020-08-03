В Подмосковье пропал десятилетний мальчик

Днем 2 августа ребенок, страдающий различными заболеваниями, вышел из своей квартиры в селе Осташево, после чего без вести пропал, передает сайт "Подмосковье сегодня". Мальчика разыскивают и сотрудники правоохранительных органов, и добровольцы. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Убийство".
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