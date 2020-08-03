В подмосковной Балашихе произошла смертельная авария

В Балашихе произошла смертельная авария. СМИ сообщают, что фура столкнулась с легковым автомобилем.
В результате случившегося погибли два человека, еще один пострадавший был экстренно госпитализирован. Обстоятельства ЧП выясняются.
Актера, вероятно, скоро оправдают
Артистка предстала в эффектном виде
Певице сейчас непросто
Послание президента состоится по плану
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Не хочу из-за лишнего веса жену
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Женщины, что вы забыли замужем?
У меня метеоризм. Раздувает на глазах. Что делать?
Любимые фрукты
Питер и расчлененка
ПТУ