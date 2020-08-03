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На одном из пляжей Кургана утонул подросток

прочитано 148 раз

На одном из пляжей Кургана произошла трагедия. В водоеме утонула девочка-подросток.

Тело погибшей обнаружили спасатели, передает телеканал "360". Экспертам предстоит выяснить причины ЧП.

Автор: 3 августа 2020, 13:35 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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