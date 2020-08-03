На одном из пляжей Кургана утонул подросток

На одном из пляжей Кургана произошла трагедия. В водоеме утонула девочка-подросток.
Тело погибшей обнаружили спасатели, передает телеканал "360". Экспертам предстоит выяснить причины ЧП.
На одном из пляжей Кургана произошла трагедия. В водоеме утонула девочка-подросток.
Тело погибшей обнаружили спасатели, передает телеканал "360". Экспертам предстоит выяснить причины ЧП.
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