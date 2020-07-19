Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде

Правоохранители Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента с 76-летним Юрием Соковниным – депутатом Пригородного муниципального образования Петровского района, сообщает портал "Регион 64". Он также является помощником депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой, утверждают журналисты.



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