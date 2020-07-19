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Регионы
Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде

Скриншот: vk.com
Правоохранители Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента с 76-летним Юрием Соковниным – депутатом Пригородного муниципального образования Петровского района, сообщает портал "Регион 64". Он также является помощником депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой, утверждают журналисты.
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18 июля в социальной сети "ВКонтакте" появились видеозаписи. Очевидец запечатлел на камеру, что водитель за рулем "Лады" неуверенно пытается припарковаться во дворе жилого дома. Мужчину попросили не покидать салон до приезда экипажа ДПС.

Как сообщает "Регион 64", водителем оказался депутат Пригородного муниципального образования Петровского района Юрий Соковнин. На одном из видео зафиксировано, что мужчина в присутствии сотрудников МВД сдает тест на наличие алкоголя. Прибор показывает 0,257 мг/л.

Саратовские журналисты со ссылкой на источник сообщают, что Соковнин является помощником депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой, а также главой районного совета ветеранов войны и труда.

"В отношении Юрия Соковнина был составлен протокол об административном правонарушении по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 20 июля материалы будут переданы в суд", – рассказал источник "Регион 64".

Правоохранителей вызвали соседи депутата. По их словам, мужчина не первый раз садится за руль в нетрезвом виде.

19 июля 2020, 15:49 Источник: Регион 64

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