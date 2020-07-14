В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении оружия

В Ростове-на-Дону арестовали приезжего по подозрению в совершении преступления. Его обвиняют в незаконном хранении оружия.
По данным RT, мужчина состоит в ячейке запрещенной на территории России террористической организации. Злоумышленника заключили под стражу до 10 августа.
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