В Петербурге школьники зверски избили ребенка

В Северной столице совершено жестокое преступление. На одной из детских площадок подростки зверски избили ребенка, который хотел покататься на качелях.
Злоумышленники орудовали палками, закрыв своей жертве рот. Пострадавший прооперирован. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, передает телеканал "360".
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