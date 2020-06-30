На якутской шахте произошел пожар

В Якутии произошло серьезное ЧП. В одной из шахт вспыхнул пожар. В зоне риска оказались порядка 100 человек.
Было принято решение об эвакуации, передает телеканал "360". Выясняются обстоятельства случившегося.
В Якутии произошло серьезное ЧП. В одной из шахт вспыхнул пожар. В зоне риска оказались порядка 100 человек.
Было принято решение об эвакуации, передает телеканал "360". Выясняются обстоятельства случившегося.
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