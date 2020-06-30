Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека

Под Нижним Новгородом случилось ЧП. При пожаре в жилом доме погибли четыре человека.
По данным телеканала "360", в обломках обнаружены трупы пенсионерки и ее внуков. На месте происшествия работают эксперты, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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