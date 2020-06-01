В Башкирии экстренно ищут доноров

Республиканская станция переливания крови в Башкирии срочно ищет доноров четвертой отрицательной группы крови, передает портал ToDay News Ufa. Также сообщается о нехватке второй отрицательной группы крови. Доноры могут спасти десятки, а то и сотни человеческих жизней.
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