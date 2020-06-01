Под Москвой полиция обнаружила гранату

Участок берега Москвы-реки в районе 65-го километра в Красногорске оцеплен полицией, передает телеканал "360". По предварительным данным, на одной из тропинок обнаружили ручную гранату. Поблизости находятся концертный зал "Крокус Сити Холл" и здание правительства Московской области.
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