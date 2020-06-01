Спасение нерпы в центре Петербурга попало на видео

Биолог Павел Глазков опубликовал в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте" видео спасения нерпы, которая оказалась в ловушке в центре Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили животное в воде: оно постоянно ныряло и поднималось на поверхность в одном и том же месте, пишет газета "Петербургский дневник".
Люди предположили, что животному что-то мешает двигаться свободно, поэтому они вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты подтвердили догадку неравнодушных граждан – нерпа запуталась в веревке, привязанной к пластиковой канистре. После освобождения животное ретировалось.
Популярные темы форума
Ушел к проститутке
Умные есть? 🧐
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Хочу знать ваше мнение
Муж дает 300 рублей в день
Три мужика
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Кто должен платить?
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
Мать алкоголичка