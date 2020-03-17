Под Москвой нашли склад оружия

В подмосковном Долгопрудном обнаружили целый склад оружия и боеприпасов. Полицеские проверяют четырех граждан на причастность к преступлению.
Выяснилось, что часть оружия пригодна для стрельбы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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