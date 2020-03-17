На Урале произошло землетрясение

В Свердловской области произошло землетрясение. Довольно мощный толчок произошел близ Новоуральска.
По данным Ura.ru, местных жителей призывают сохранять спокойствие. Реальной угрозы данное явление не представляет.
Артист сообщил о своем состоянии
Певица молчала много лет
Певица прокомментировала новое шоу с участием наследницы
Поклонники посмеялись над странной позой актрисы
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Путанила