В Петербурге извращенец шантажировал подростка ради интимных фото

В Петербурге извращенец шантажировал девочку-подростка, чтобы заполучить ее интимные фото. Отец пострадавшей обратился в полицию.
Личность злоумышленника пока не установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет РИА ФАН.
В Петербурге извращенец шантажировал девочку-подростка, чтобы заполучить ее интимные фото. Отец пострадавшей обратился в полицию.
Личность злоумышленника пока не установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет РИА ФАН.
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