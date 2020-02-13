Выбросили в снег и уехали: свердловские врачи грубо обошлись с пациентом

В городе Каменск-Уральский Свердловской области врачи скорой помощи выбросили пациента из машины. Видеозапись, на которой мужчина с защемлением нервных окончаний ползет по снегу, появилась в Сети.
Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, пациента привезли на скорой сначала в одну больницу, затем в другую, после чего выбросили на улице и уехали. Мужчина позвонил родным и попросил ему вызвать такси. Приехавший водитель помог ему забраться в машину и довез до дома.
Министерство здравоохранения Свердловской области проводит проверку по факту случившегося. Эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных возле одного из местных медучреждений, сообщает телеканал "360".
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