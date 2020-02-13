Петербургский школьник выстрелил в мигранта

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину, после чего скрылся. Школьника задержали правоохранители.
Как передает spbdnevnik.ru, 7 февраля компания подростков подошла к 25-летнему мигранту из Средней Азии. Один из них спросил имя мужчины, а второй выстрелил мигранту в голову.
Пострадавшего доставили в больницу, где оказали ему своевременную медицинскую помощь. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об аресте.
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