В Челябинске таксист жестоко избил мужчину на глазах у беременной жены

В Челябинске таксист набросился с кулаками на пассажира на глазах у его беременной жены. Видеозапись конфликта появилась в Сети.
По данным URA.ru, компания из трех женщин и мужчины попросила довезти их до еще одного адреса, но водитель грубо отказал им и выгнал из машины. В результате между таксистом и пассажиром завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Другие подробности выясняются, передает "Вечерняя Москва".
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