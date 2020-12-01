Под Москвой задержали задушившего должника мужчину

Двое мужчин ехали из Москвы в Домодедово. По дороге у них возник конфликт, поскольку один из них был должен другому полтора миллиона рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". В итоге возле подмосковной деревни Шишкино они подрались.
Потасовка закончилась тем, что кредитор повесил должника на двери автомобиля при помощи веревки. После этого он закопал тело в лесу и скрылся.
Впрочем, это не помогло мужчине избежать наказания. Полиция вычислила подозреваемого и задержала.
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