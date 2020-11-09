В России появится федеральная территория "Сириус"

Расположенный в Имеретинской долине городской округ Сириус получит статус федеральной территории с особым устройством власти. В новом публично-правовом образовании будут слитые федеральные, региональные и муниципальные полномочия.



В Госдуму внесут законопроект, описывающий статус федеральной территории. Норма о ней содержалась в поправках к Конституции, принятых в июле на общероссийском голосовании.



Первым такой статус может получить городской округ Сириус, расположенный в Имеретинской долине. Там проводились зимние Олимпийские игры 2014 года.

Название "Сириус" правительство в феврале этого года дало населенному пункту, составленному из олимпийской инфраструктуры. Спустя месяц руководство Краснодарского края выделило одноименный городской округ.

С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Предполагается, что он станет основой будущей федеральной территории.

Согласно законопроекту, федеральная территория "Сириус" является публично-правовым образованием. Местные власти будут осуществлять муниципальные полномочия, а также часть региональных и федеральных. Большая часть органа власти будет избираться местным населением, остальная – назначаться президентом. У территории будет отдельный от Краснодарского края бюджет. Региональное законодательство будет применяться по вопросам, которые не регулируются законопроектом.

Население городского округа Сириус составляет 12,5 тысячи человек. Планируется, что оно вырастет до 30-40 тысяч.

Создание федеральной территории дает возможность комплексного развития территории, отметила Елена Шмелева – руководитель фонда "Талант и успех", который развивает образовательный центр для одаренных детей "Сириус".

"Со статусом инновационного центра "Сколково" будущий статус "Сириуса" в какой-то мере сходен, но у него другие цели, не ограничивающиеся только поддержкой инноваций. Это не закрытая площадка-"песочница" для экспериментов с госрегулированием, а инновационный проект городского развития – хотя город и имеет выраженную образовательную направленность, идея скорее в том, чтобы создать полноценный город с сильным университетом, а не университетский кампус размером с город", – отмечает "Коммерсант".

Федерализация территории нужна для того, чтобы ее ресурсы стали доступны как населению Краснодарского края, так и других регионов. То же касается, рекреационной, спортивной и культурной инфраструктуры. Все это должно работать в интересах населения страны. Для формирования федеральной территории предусмотрен пятилетний переходный период.

Одна из задач – опробовать на практике новые управленческие технологии для их дальнейшего масштабирования. Территория будет собирать налоги на местах, создавать льготные фискальные режимы, специальные таможенные и правовые условия для развития проектов в IT, здравоохранении, градостроительстве и прочих сферах.

"Содержание олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае дорого для региона, его бюджет, в том числе инвестиционный, ограничен, тогда как сам олимпийский комплекс имеет смысл развивать, в том числе через прямое федеральное финансирование и через собственные доходы ФТ", – пишет "Коммерсант".

К будущей федеральной территории вполне применим термин "наукоград". С другими наукоградами "Сириус" объединяет концентрация инновационной деятельности. Фактически "Сириус" на территории кампуса получит часть прав университетской автономии. Предполагается одновременное развитие олимпийской инфраструктуры, крупного образовательного, научно-инновационного и туристического центра.

Елена Шмелева считает, что население будущей федеральной территории будет во многом пополняться студентами, которые желают развивать здесь бизнес или построить дом. Акцент будет сделан на экологичности, зеленых технологиях и современных градостроительных решениях.