В России появится федеральная территория "Сириус"

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Понедельник
9 ноября
Лента новостей
11:58
Мнение политолога: Байден сделает Россию главным врагом США
11:53
Дзюбу пригласили сниматься в порно после секс-скандала
11:53
В могилу со Жванецким закопают 400 тысяч
11:46
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах антикоронавирусной уборки
11:32
Стало известно о героическом поступке партнера Кудрявцевой перед гибелью
11:26
Сдавшего позиции Трампа сравнили с Лукашенко
11:17
В России ускорилась убыль населения
11:07
Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина
10:59
Уставшая от измен Федосеева-Шукшина подала на развод со спутавшимся с массажисткой Алибасовым
10:56
Старшая дочь Глаголевой попала в жуткую аварию
10:53
Новый рекорд: коронавирус в России сразил более 21 тысячи человек
10:53
Путин уволил сразу трех российских министров
10:23
"Не переусердствуйте с мастурбацией!": сексолог предупредил Дзюбу об импотенции
10:17
Ученый РАН назвал снижающие риск тяжелого COVID вещества
10:14
Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов
10:12
"Я сам виноват": осрамившийся Дзюба записал видеообращение
09:53
Россияне назвали главные причины неудач в 2020 году
09:37
Березин обнародовал предсмертное желание Жванецкого
09:30
Петросян сделал заявление после сомнений в отцовстве над ребенком Брухуновой
09:18
Под Воронежем солдат-срочник убил двух человек
08:45
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
08:37
"Держись!": Малахов слил постельное фото после скандала с Дзюбой
08:29
"В порядке вещей": сын Сафронова рассказал об оральных ласках умелого Панина
08:18
Кладбище оцепят на время секретных похорон Жванецкого
07:16
Скрывавшая беременность Бортич назвала новорожденного сына овощем
06:23
"Показалось, что разъелись": звезда "Гадалки" Ольга Сухарева объявила о беременности
04:36
"Противно смотреть": 18-летний сын Тарзана оголился перед публикой
02:17
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
00:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 ноября 2020 года
22:09
Чурикова подвергла себя опасности в день рождения
20:03
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года
17:55
Кто подставил Дзюбу с утечкой похабного видео
17:48
Наследник Михаила Борисова исполнил мечту покойного отца
17:42
За семью печатями: Как живет онкобольная Заворотнюк
17:37
Сын порочит честь звезды "Интернов" на шоу Малахова ради денег
17:26
Поспешили прекратить балаган: Ефремов с треском вылетел из СИЗО
17:19
"Бесы его рукой водят": Шнуров обласкал онаниста Дзюбу
16:36
"Что вообще происходит?": Лобода возмущена грязным скандалом с онанирующим Дзюбой
16:16
Партнер Кудрявцевой перед смертью жаловался психологу: В голову лезут нехорошие мысли
16:14
Богомолов выставил на всеобщее обозрение мокрый зад Собчак
16:08
Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии
15:11
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
14:52
"Той артистки больше нет": Повалий ошарашила народ внешним видом
14:31
"Резко постарела": работа высосала из Гагариной все соки
14:20
Сын Киркорова с треском провалился во время важного события
14:13
Василий Лановой вышел на связь после слухов о тяжелой болезни
14:06
Известную ведущую втянули в грязный скандал с рукоблудием Дзюбы
14:00
Знаменитую певицу закидали камнями за выступление с Киркоровым
13:27
Мать не приняла жену Бондарчука: Мне жаль Федьку
13:16
Певицу Славу выселили собственные дети
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Моя Дуня Кулакова: удовлетворяющий себя Дзюба переплюнул Панина
Лукашенко сделал заявление: Гарантирую вам новые выборы
Брошенные дети, соблазненные фанатки и домработница: скандальные подробности жизни Жванецкого
Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии
Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться
Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать
Регионы
В России появится федеральная территория

В России появится федеральная территория "Сириус"

Фото: Brian Cassella/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Расположенный в Имеретинской долине городской округ Сириус получит статус федеральной территории с особым устройством власти. В новом публично-правовом образовании будут слитые федеральные, региональные и муниципальные полномочия.
прочитано 266 раз

В Госдуму внесут законопроект, описывающий статус федеральной территории. Норма о ней содержалась в поправках к Конституции, принятых в июле на общероссийском голосовании.

Первым такой статус может получить городской округ Сириус, расположенный в Имеретинской долине. Там проводились зимние Олимпийские игры 2014 года.

Название "Сириус" правительство в феврале этого года дало населенному пункту, составленному из олимпийской инфраструктуры. Спустя месяц руководство Краснодарского края выделило одноименный городской округ.

С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Предполагается, что он станет основой будущей федеральной территории.

Согласно законопроекту, федеральная территория "Сириус" является публично-правовым образованием. Местные власти будут осуществлять муниципальные полномочия, а также часть региональных и федеральных. Большая часть органа власти будет избираться местным населением, остальная – назначаться президентом. У территории будет отдельный от Краснодарского края бюджет. Региональное законодательство будет применяться по вопросам, которые не регулируются законопроектом.

Население городского округа Сириус составляет 12,5 тысячи человек. Планируется, что оно вырастет до 30-40 тысяч.

Создание федеральной территории дает возможность комплексного развития территории, отметила Елена Шмелева – руководитель фонда "Талант и успех", который развивает образовательный центр для одаренных детей "Сириус".

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com

"Со статусом инновационного центра "Сколково" будущий статус "Сириуса" в какой-то мере сходен, но у него другие цели, не ограничивающиеся только поддержкой инноваций. Это не закрытая площадка-"песочница" для экспериментов с госрегулированием, а инновационный проект городского развития – хотя город и имеет выраженную образовательную направленность, идея скорее в том, чтобы создать полноценный город с сильным университетом, а не университетский кампус размером с город", – отмечает "Коммерсант".

Федерализация территории нужна для того, чтобы ее ресурсы стали доступны как населению Краснодарского края, так и других регионов. То же касается, рекреационной, спортивной и культурной инфраструктуры. Все это должно работать в интересах населения страны. Для формирования федеральной территории предусмотрен пятилетний переходный период.

Одна из задач – опробовать на практике новые управленческие технологии для их дальнейшего масштабирования. Территория будет собирать налоги на местах, создавать льготные фискальные режимы, специальные таможенные и правовые условия для развития проектов в IT, здравоохранении, градостроительстве и прочих сферах.

"Содержание олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае дорого для региона, его бюджет, в том числе инвестиционный, ограничен, тогда как сам олимпийский комплекс имеет смысл развивать, в том числе через прямое федеральное финансирование и через собственные доходы ФТ", – пишет "Коммерсант".

К будущей федеральной территории вполне применим термин "наукоград". С другими наукоградами "Сириус" объединяет концентрация инновационной деятельности. Фактически "Сириус" на территории кампуса получит часть прав университетской автономии. Предполагается одновременное развитие олимпийской инфраструктуры, крупного образовательного, научно-инновационного и туристического центра.

Елена Шмелева считает, что население будущей федеральной территории будет во многом пополняться студентами, которые желают развивать здесь бизнес или построить дом. Акцент будет сделан на экологичности, зеленых технологиях и современных градостроительных решениях.

Автор: 9 ноября 2020, 10:22 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов
Белорусский политик: Лукашенко придется на весь мир признать шизофрению
Почему Госдеп США не признает Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии
Политолог о роли Тихановской в борьбе с диктатурой Лукашенко: Одна Светлана ничего не может сделать

Шоу-бизнес

В могилу со Жванецким закопают 400 тысяч
Стало известно о героическом поступке партнера Кудрявцевой перед гибелью
Перед смертью Жванецкого видели в резиденции Пугачевой и Галкина
Уставшая от измен Федосеева-Шукшина подала на развод со спутавшимся с массажисткой Алибасовым

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"Не переусердствуйте с мастурбацией!": сексолог предупредил Дзюбу об импотенции

Онанизм до добра не доведет
Шоу-бизнес

Старшая дочь Глаголевой попала в жуткую аварию

В артистку врезался юный лихач
Шоу-бизнес

"В порядке вещей": сын Сафронова рассказал об оральных ласках умелого Панина

Шока и ужаса нет
Шоу-бизнес

Березин обнародовал предсмертное желание Жванецкого

О чем мечтал сатирик

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+