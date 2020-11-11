В России умер самый старый десантник

В Красноярске в возрасте 95 лет ушел из жизни самый старый десантник в России Георгий Ивкин, передает Общественная служба новостей. Сами Воздушно-десантные войска, в которых он служил, были на пять лет младше участника Великой Отечественной войны. Имя Ивкино было увековечено в Книге рекордов России в качестве старейшего ветерана войск в нашей стране.
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