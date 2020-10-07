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В Люберцах по горячим следам задержали фальшивомонетчика

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В Люберцах сотрудники правоохранительных органов поймали фальшивомонетчика. Это удалось сделать по горячим следам.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленник попытался расплатиться поддельными купюрами за еду. Подозреваемый задержан, по факту случившегося открыли уголовное дело.

Автор: 7 октября 2020, 14:49 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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