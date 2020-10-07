В Люберцах по горячим следам задержали фальшивомонетчика

В Люберцах сотрудники правоохранительных органов поймали фальшивомонетчика. Это удалось сделать по горячим следам.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленник попытался расплатиться поддельными купюрами за еду. Подозреваемый задержан, по факту случившегося открыли уголовное дело.
Популярные темы форума
Длинные ногти у девушки это красиво?
Помойка
Вопрос мужчинам
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
Пулеметчица
я азербайджанец, девушка армянка
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться
Самосожжение.