В Балашихе пьяный мужчина избил водителя такси и угнал его авто

В подмосковной Балашихе было совершено несколько противоправных деяний. Уточняется, что пьяный гражданин избил водителя такси и угнал его машину.
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Ему грозит длительное заключение под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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