Пьяный житель Воронежа избил маленького ребенка ради воспитания

В Воронеже пьяный гражданин решил "воспитать" ребенка своими методами. Гражданин принялся избивать мальчика средь бела дня.
К счастью, неравнодушные люди заметили это и вызвали полицию. Пострадавший был госпитализирован. Стоит отметить, что на данный момент нет информации о том, является ли избитый сыном злоумышленника, пишет телеканал "360".
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