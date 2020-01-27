В Новосибирске женщину с ребенком завалило упавшим с крыши снегом

В Новосибирске снег с крыши жилого дома обрушился на мать с ребенком и еще одну женщину. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Как передает ТВ Центр, одна из пострадавших получила травму ноги. Ее доставили в больницу. Женщина с ребенком не пострадали.
По мнению местных жителей, виновником случившегося является управляющая компания дома. "На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома УК твердо заявляла, что у них нет рабочих", – цитирует очевидца Vn.ru.
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