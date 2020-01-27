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Регионы

Под Петербургом таксист набросился с ножом на клиента

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В Кировском районе Ленинградской области водитель такси набросился с ножом на клиента. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу.

По данным Spbdnevnik.ru, между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого таксист несколько раз ударил пассажира ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автор: 27 января 2020, 13:59

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