Пьяный вусмерть вэдэвэшник на авто разгромил кладбище под Москвой

День ВДВ и все, что с ним связано, запомнится жителям Подмосковья надолго. В областном городе Ступино пьяный вусмерть мужчина, одетый в майку-тельняшку и голубой берет, не справился с управлением своего авто и снес ограду городского кладбища.
В результате ДТП несколько ближайших к дороге захоронений были серьезно повреждены. По данным сайта "Подмосковье сегодня", речь идет как минимум о пяти могилах. Полностью разрушены ограды, памятники и клумбы с цветами. Виновник не скрылся с места преступления – не позволило состояние. Очевидцы ЧП оперативно вызвали скорую помощь и полицию. В результате случившегося из живых людей никто не пострадал.
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