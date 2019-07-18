Рельсов больше нет: о случившемся на Крымском мосту объявлено публично

О долгожданном событии сообщили в информационном центре переправы. Сообщение мгновенно подхватили СМИ "У строителей Крымского моста закончились рельсы – подробности" – с таким заголовком вышел материал на "Sputnik Эстония".
Строители переправы полностью завершили укладку железнодорожного полотна. Финальные звенья сомкнулись под аркой Крымского моста со стороны полуострова.
Для строительства железнодорожной части Крымского моста использовано около 76 тысяч шпал и порядка пяти тысяч тонн рельсов. Стыковка полотна завершается прохождением специальной рельсосварочной машиной.
Вместе с самой дорогой строятся здания, где разместятся службы эксплуатации железнодорожной части Крымского моста. Всего на переправе трудятся около пяти тысяч человек.
У меня есть светлая и тёмная стороны, но это временно, скоро засияю полностью :) #крымскиймост pic.twitter.com/EtiBsIBKC0— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 16 июля 2019 г.
Ждать железнодорожного сообщения по Крымскому мосту осталось недолго. Первые поезда должны перевезти пассажиров по переправе в конце текущего года. Продажа билетов стартует в сентябре. Железная дорога на переправе позволит соединить крупнейшие года полуострова - Симферополь, Севастополь и Евпаторию – с Москвой и Санкт-Петербургом.
А пока строители вносят последние штрихи в "стройку века", украинцы и им сочувствующие продолжают сочинять нелепые байки про Крымский мост. В разгар туристического сезона они запели старую песню: якобы на полуострове нет отдыхающих.
По мнению украинцев, туристы по Крымскому мосту не ездят. В доказательство предъявляются фотографии пустующей переправы. Россияне нелепый фейк быстро разоблачили: оказалось, что в Сети гуляют фотографии еще не открытой автомобильной части моста.
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