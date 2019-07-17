Неожиданная атака украинцев на Крымский мост переполошила народ

В Сети показали фото безлюдного Крымского моста, пишет
украинское издание "Обозреватель". На ресурсе периодически
публикуется сомнительная информация про переправу через Керченский пролив.
Внимание журналистов привлекла запись блогера RoksolanaToday&Крым. На своей странице в Twitter она выложила фотографии пустующего Крымского моста. На снимках, сделанных из автомобиля, на переправе непривычно пусто, других транспортных средств нет.
"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!" – едко прокомментировала снимки блогер.
Высокий сезон— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 июля 2019 г.
миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых! pic.twitter.com/nWTcJrQ3is
Пользователи Сети резко отреагировали на пост RoksolanaToday&Крым. Публикацию пользователя они назвали фейковой. "Роксолана брехуха и "Обоз", публикующий ее фейки, это знает! Слава России! Слава мостостроителям!" – возмутился Андреев Анатолий.
В правдивости сообщения про пустующий Крымский мост усомнился и Kuksov Micha. "Если вы загрузите программу поиска фото, то увидите, что эти фото были опубликованы в конце 2017 года", – недоумевает пользователь Сети.
С момента открытия автомобильной части Крымского моста прошло полтора года. Все это время украинцы без устали публикуют фейки про переправу. Но знающие люди давно научились отличать правду от сомнительных пропагандстских подделок.
Движение по Крымскому мосту открылось в мае прошлого года. С того момента по нему проехало более пяти миллионов автомобилей. В конце года на переправе запустят железную дорогу. Купить билеты на поезда можно будет с сентября.
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