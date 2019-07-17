Неожиданная атака украинцев на Крымский мост переполошила народ

Жители Незалежной взялись за старое. СМИ и блогеры начали очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. По их мнению, в разгар туристического сезона по Крымскому мосту почти никто не ездит. В доказательство украинцы предъявляют фотографии пустующей переправы.

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