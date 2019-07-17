Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост

Многочисленные самоназванные эксперты, политики и чиновники Украины много раз были замечены за сомнительными заявлениями о Крымском мосте. Когда переправу через Керченский пролив только строили они уверяли народ, что закончить сооружение будет невозможно. Когда стройка успешно завершилась они стали предсказывать скорое разрушение моста по самым разным причинам.
Однако ни "сдвиги тектонических плит", ни "активность грязевых вулканов", ни сотни других придуманных украинцами причин никак не повлияли на конструкцию Крымского моста. И тогда в дело пошли открытые угрозы. Причем озвучил их не какой-то неизвестный маргинал, а знаковый для украинской политики человек – экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
После его слов о том, что Киев может уничтожить Крымский мост настало время бояться самим украинцам. Их испугали возможные последствия столь необдуманного поступка. "Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", – предупредил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
В Госдуме, напомним, заметили, что Россия не будет безучастно смотреть на атаку на Крымский мост, если такая и произойдет. Также отметили, что ракеты "Нептун", которыми пригрозил российской стороне Турчинов, ни разу не попадали в цель. По крайней мере ни одного доказательства или положительного результата испытаний широкой общественности предоставлено не было.
-Украина может уничтожить Крымский мост и военные корабли РФ любого класса за пару минут— rishikesh news (@rishikesh_news) 15 июля 2019 г.
-А если в ответ РФ уничтожит за пару минут Украину?
-А нас то за что?
Реакцию российской стороны активно транслировали своим читателям украинские СМИ. И их аудитория не на шутку испугалась из-за озвученных угроз и возможного ответа на них. Комментаторы отметили, что сомневаются в способности Украины уничтожить Крымский мост, однако абсолютно уверены в возможностях России приструнить нарушителей спокойствия.
Таким образом, не сомневаются пользователи Сети, атака на Крымский мост обещает стать последним решением, которое смогут принять власти на Украине. После этого последует жесткий и бескомпромиссный ответ.
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