Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов зачем-то сделал заявление о возможной атаке Киева на Крымский мост, однако испугал этим не россиян, а самих украинцев. Боятся они, судя по всему, последствий такого поступка.

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