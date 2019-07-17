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Общество

Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост

Крымский мост. Фото: www.globallookpress.com
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов зачем-то сделал заявление о возможной атаке Киева на Крымский мост, однако испугал этим не россиян, а самих украинцев. Боятся они, судя по всему, последствий такого поступка.
прочитано 308 раз

Многочисленные самоназванные эксперты, политики и чиновники Украины много раз были замечены за сомнительными заявлениями о Крымском мосте. Когда переправу через Керченский пролив только строили они уверяли народ, что закончить сооружение будет невозможно. Когда стройка успешно завершилась они стали предсказывать скорое разрушение моста по самым разным причинам.

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 Крымский мост

Крымский мост

Однако ни "сдвиги тектонических плит", ни "активность грязевых вулканов", ни сотни других придуманных украинцами причин никак не повлияли на конструкцию Крымского моста. И тогда в дело пошли открытые угрозы. Причем озвучил их не какой-то неизвестный маргинал, а знаковый для украинской политики человек – экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

После его слов о том, что Киев может уничтожить Крымский мост настало время бояться самим украинцам. Их испугали возможные последствия столь необдуманного поступка. "Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", – предупредил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

В Госдуме, напомним, заметили, что Россия не будет безучастно смотреть на атаку на Крымский мост, если такая и произойдет. Также отметили, что ракеты "Нептун", которыми пригрозил российской стороне Турчинов, ни разу не попадали в цель. По крайней мере ни одного доказательства или положительного результата испытаний широкой общественности предоставлено не было.

Реакцию российской стороны активно транслировали своим читателям украинские СМИ. И их аудитория не на шутку испугалась из-за озвученных угроз и возможного ответа на них. Комментаторы отметили, что сомневаются в способности Украины уничтожить Крымский мост, однако абсолютно уверены в возможностях России приструнить нарушителей спокойствия.

Таким образом, не сомневаются пользователи Сети, атака на Крымский мост обещает стать последним решением, которое смогут принять власти на Украине. После этого последует жесткий и бескомпромиссный ответ.

Автор: 17 июля 2019, 21:52

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
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Когда начнет действовать Слоник.
Лада Карина 3 июл. 2019 г.
<цензура>=RTV_9N820Ro

Слоник и Мышка вкусили запретный плод греха.
И должны найти ключ чтобы вместе войти Рай.
Слоник начнет действовать в октябре... его будут бить на все 360°
Реально Слоник придет в Москву в 2021 годе..
(Синьора Лада Карина)

П.С.
По ходу Мы с Шаманом вместе припремся в Москвабад и Юрту поставим на Красной площади.
Я в Шоке!
А Мышка родит Мышонка!
А Слон Слонёнка!

ЗАШИБИСЬ ЦАРСКИЙ ПРОГНОЗ!
Лада - ПОКАЙСЯ ДЕВОЧКА МОЯ!!!
Аминь

Может мне попросить политического Убежища в Израиле?
1

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