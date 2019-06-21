В Башкирии маленький ребенок утонул в пруду

В минувший четверг, 20 июня, в Белорецке маленький ребенок утонул в пруду. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
Как рассказали очевидцы, девочка в компании подруг купалась в водоеме, когда внезапно начала тонуть. Находившийся рядом мужчина поспешил малышке на помощь, но не успел спасти.
Следователи установили, что дети находились в неположенном для купания месте, без родителей. Выясняются причины и обстоятельства гибели маленькой девочки, передает ToDayNews Ufa.
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