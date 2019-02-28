"Единая Россия" нашла нарушения при оплате за вывоз мусора
Более ста жалоб от граждан получил партийный проект "Чистая страна", сообщил его координатор, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Люди получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании.
"Мы подготовили и передали пакет документов на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах России", – сказал он. Бурматов привел в качестве примера Волгоградскую, Вологодскую, Нижегородскую, Смоленскую и Костромскую области. Там в квитанциях выявлены двойные начисления за вывоз мусора.
Аналогичная ситуация наблюдается и в регионах, которые перешли на новую систему еще в 2018 году. Генпрокуратура проведет большое выездное совещание в Екатеринбурге, на котором будет рассматриваться в том числе вопрос двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов.
Напомним, большинство регионов с 1 января 2019 года перешли на новую систему по обращению с ТКО, плата за вывоз которых должна перейти в разряд коммунальной услуги. Одновременно с этим ее стоимость в квитанциях должна быть исключена из платы за содержание жилого помещения.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.
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