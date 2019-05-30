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Патриарх Кирилл поддержал идею бесплатного входа в музей Херсонеса

Фото: er.ru
Патриарх Кирилл поддержал предложение "Единой России" вернуть бесплатный вход на территорию государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" не только для жителей Севастополя, но и для всех желающих, рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии в Севастополе Дмитрий Саблин. Это место, подчеркнул он, имеет уникальное значение для российского народа и государственности.
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"На встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми погибших в Сирии военных мы затронули тему платного входа для туристов и гостей города – героя на территорию Херсонеса", – отметил Дмитрий Саблин. Он добавил, что патриарх поддержал идею сделать вход бесплатным абсолютно для всех и пообещал в ближайшее время обсудить этот вопрос с министром культуры Владимиром Мединским.

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Депутат Госдумы, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" в Севастополе Дмитрий Белик напомнил, что именно в Херсонесе принял крещение князь Владимир. Это место по праву считается колыбелью русского православия. "После Крещения Руси именно здесь началось укрепление централизованного российского государства", – напомнил парламентарий.

"Это место имеет уникальное значение для нашего народа и для нашей государственности", подчеркнул Дмитрий Саблин.

Дмитрий Саблин. Фото: er.ru

Дмитрий Белик добавил, что с просьбой сделать вход в музей-заповедник бесплатным неоднократно обращался в Министерство культуры. Также он получил поддержку этой инициативы от председателя Патриаршего совета по культуре, председателем которого является митрополит Тихон.

"Благодаря поддержке Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, решение вопроса должно выйти на финишную прямую", – уверен он. Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" в Севастополе поблагодарил своего коллегу Дмитрия Саблина за внимание к проблемам города и его жителей.

Напомним, до октября 2018 года вход на территорию музея-заповедника "Херсонес Таврический" был свободным для всех. Затем порядок пропуска посетителей изменился и с туристов и гостей города стали брать деньги. Бесплатно попасть внутрь могли только жители Севастополя, предъявив паспорт.

Автор: Геннадий Куприянов30 мая 2019, 16:48
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