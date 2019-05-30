Патриарх Кирилл поддержал идею бесплатного входа в музей Херсонеса

Патриарх Кирилл поддержал предложение "Единой России" вернуть бесплатный вход на территорию государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" не только для жителей Севастополя, но и для всех желающих, рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии в Севастополе Дмитрий Саблин. Это место, подчеркнул он, имеет уникальное значение для российского народа и государственности.



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