Дмитрий Саблин организовал встречу патриарха Кирилла с детьми Сирии

Секретарь севастопольского отделения "Единой России", глава депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин вместе и дети погибших российских и сирийских военнослужащих встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ребята из Тартуса прибыли в Россию в мае и успели отдохнуть в лагере "Артек" в Крыму.



Встреча с патриархом произошла в Даниловском монастыре в Москве. Дети прибыли в Россию в начале мая по личному приглашению Дмитрия Саблина и организации "Боевое братство".



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Владыка вручил ребятам подарки и рассказал о героизме их родителей, затронул тему важности подвига в жизни человека. По словам Саблина, после встречи дети говорили, что они нуждались в таких словах, а благословение от патриарха будет поддерживать их на жизненном пути.

"Этим детям пришлось рано повзрослеть. И я очень рад, что нам удалось принести в их жизнь немного радости, вернуть на их лица улыбки. Они поняли, что не одни", – поделился впечатлениями от встречи единоросс.

Дети военнослужащих, погибших при исполнении долга в Сирии, прибыли в Москву со всей страны – из Липецка, Новосибирска, Саратова, Читы, Хабаровска и других городов.





В столице юные россияне и сирийцы посетили множество достопримечательностей – Кремль, музей Победы на Поклонной горе, парк "Патриот", встретились со спортсменами.

А в Севастополе они участвовали в праздновании 75-летия освобождения города от гитлеровских войск. Ребята побывали на Малаховом Кургане, Сапун-Горе, в Херсонесе, посетили Центр подводных исследований Севастопольского университета и даже флагман Черноморского флота России – ракетный крейсер "Москва".

Одна из самых ярких страниц их путешествия – пребывание в лагере "Артек". Ребята поучаствовали в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь – 2019", которую организовал Фонд социальных и культурных инициатив.

Стоит отметить, что дети погибших военных из Сирии отдыхают в России по приглашению "Боевого братства" уже в течение пяти лет, с 2014 года.