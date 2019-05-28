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"Спасибо за идею": саратовский школьник с топором вдохновился расстрелом студентов в Керчи

Фото: www.globallookpress.com
Ученик школы в Вольске Саратовской области оставил послание взрослым перед тем, как напасть на сверстницу. Он связал свое страшное деяние с расстрелом колледжа в Керчи в октябре прошлого года.
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В своем манифесте подросток объяснил причины нападения на школу и, в частности, сверстницу с топором. По его словам, это были мысли о том, чтобы не жить, а также желания отомстить и прославиться.

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Школьник написал, что мрачные мысли у него начались из-за родителей и перехода в другой класс. Он отметил, что мать его "бесит", в новом классе собрались "отбросы", а классный руководитель – "лицемерка". Злоумышленник поведал, что ученики во время урока курят и распивают алкоголь, но педагогам нет до этого дела.

Подросток признался, что даже был в психиатрической больнице из-за страшных мыслей о причинении себе вреда, но разочаровался в отечественной медицине.

При этом саратовский школьник связал свое преступление с расстрелом колледжа в Керчи, произошедшего 17 октября 2018 года. Юный злоумышленник вдохновился этой страшной трагедией. "Я увидел, как это встревожило людей, как этот прецедент обсуждался, его изучали, он мог высказать свои мысли, но не стал. А я стану и попытаюсь что-то поменять. Спасибо, Владислав, за идею!", - цитирует строки из послания подростка портал Baza.

"Даже убив мало людей, в любом случае я буду рад, ведь я надеюсь разрушу школу, сломаю психику кому-то, и эта трагедия будет мучать кого-то", – оставил жуткое признание школьник.

"Обратите внимание на своего ребенка! Учитесь на ошибках своих родителей, на проколах в вашем воспитании…", – обратился к взрослым ученик школы в Вольске. Причиной произошедшего он назвал разочарование в людях и обществе в целом.

Злоумышленник задержан полицейскими. Состояние ученицы, на которую он напал, оценивается как среднетяжелое. "Подросток поднялся на второй этаж, кинул бутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись. После этого он встретил девочку и ударил ее топором по лбу", – приводит слова источника в правоохранительных органах региона ТАСС. 

Автор: Валерия Нарская28 мая 2019, 14:18
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